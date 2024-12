Spolne storitve oglaševali na spletu, ženske vozili k strankam! Slovenca ob prostost

Celjski kriminalisti so po dobrih dveh letih zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije in odvzeli prostost dvema tujima in dvema slovenskim državljanoma. Četverico so ovadili zaradi storitve kar 13 kaznivih dejanj zlorabe prostitucije ter enega po zaslišanju in hišni preiskavi izpustili, tri pa s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je dvema odredil pripor.

Za kazniva dejanja zlorabe prostitucije je predpisana kazen zapora od enega do dvanajst let.

»Kriminalna združba, v kateri so imeli posamezniki skrbno razdeljene vloge, je skrbela za novačenje žrtev, za njihovo nastanitev in prevoz na lokacije, kjer so ponujale spolne storitve, najpogosteje v različne gostinske objekte ali v najeta stanovanja. Ponudbo spolnih storitev so oglaševali na spletu, nakar so po dogovoru s stranko uredili prevoz deklet na dogovorjeno mesto ter strankam zaračunali opravljene spolne storitve,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Celje Milena Trbulin in dodala, da so bile žrtve prostitucije v večini primerov ženske z območja Latinske Amerike.