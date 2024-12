Spektakularna policijska akcija! Romuni na begu z ukradenim plenom

Štirje državljani Romunije so se minuli teden znašli v rokah celjskih policistov, zaradi suma storitve več vlomov in tatvin na območju policijskih uprav Celje in Murska Sobota so jim odvzeli prostost.

Nekaj več podrobnosti o njihovih podvigih je včeraj razkril Boštjan Debelak, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje: »4. decembra, malo pred polnočjo, je bil Operativno-komunikacijski center PU Celje obveščen, da se je v eni od trgovin v Celju sprožil alarm. Policisti so ugotovili, da je bilo vlomljeno, ko so začeli zbirati obvestila, pa so ugotovili tudi, da je s kraja dogodka odpeljal črn VW sharan z romunskimi registrskimi tablicami, opaženo je bilo tudi kombinirano belo vozilo,« je pojasnil.

Tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin in Boštjan Debelak, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Celje FOTOgrafije: Pu Celje

Kradla še na begu

Na podlagi teh podatkov so murskosoboški policisti na pomurski avtocesti proti Madžarski opazili obe vozili. Osebno vozilo, v katerem sta bila dva državljana Romunije, so ustavili pri izvozu za Lenart, medtem ko je belo kombinirano vozilo pospešilo proti Murski Soboti, voznik pa se ni odzival na policijske znake, modro vozilo in sireno, in ni ustavil.

V Sloveniji četverice še niso obravnavali, so jih pa na Češkem, kjer so vlamljali na podoben način.

Kombi jim je uspelo ustavili šele s pomočjo tako imenovanega stingerja, voznik in sopotnik, oba torej državljana Romunije, pa sta pobegnila. A so ju murskosoboški policisti kmalu izsledili in pridržali. Pri tem so ugotovili, da sta med begom vlomila še v gradbeni zabojnik, kjer sta iskala oblačila, da bi se preoblekla.

Nakradena roba

Kot so ugotovili v nadaljevanju, so vsi štirje isti dan ukradli še tovorno vozilo ter večjo količino baterijskega in električnega orodja. Najprej so vlomili v podjetje na območju Žalca in iz rezervoarja tovornega vozila prečrpali večjo količino dizla, nato pa še v stavbo podjetja ter iz pisarne ukradli prenosni računalnik in blagajno z gotovino, izpraznili so tudi avtomat z napitki in iz njega odnesli denar.

Za več deset tisoč evrov škode

Odpeljali so tovorno vozilo ter ga uporabili pri vlomih. Podjetju so povzročili za 33.000 evrov škode, slabih 3000 pa so jo povzročili pri vlomu v avtomat s pijačami.

4 osumljenci so zdaj v priporu.

Isti dan so bili dejavni v Celju, kjer so iz enega od podjetij ukradli več kosov električnega orodja v vrednosti 16.000 evrov. S parkiranega avtodoma so sneli vsa štiri platišča s pnevmatikami in lastnika oškodovali za okoli 3500 evrov. »Romunom smo ukradeno vozilo in drugo robo zasegli, našli pa še več orodja, katerega izvor še ugotavljamo,« je povedal Debelak.

Kot je razkril, v Sloveniji četverice doslej niso obravnavali, so jih pa na Češkem, kjer so vlamljali in kradli podobno kot pri nas, nato pa prek Madžarske pobegnili v Romunijo. Četverico so privedli k preiskovalnemu sodniku, ta je zoper vse odredil pripor.