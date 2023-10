Strah in trepet šolarjev Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj je deček, ki prihaja iz družine, ki se je bojijo otroci in odrasli. »Ogroženi smo, zato se ne upamo izpostavljati,« navajajo naši sogovorniki pred pogovorom o 14-letniku, ki naj bi teroriziral vse po vrsti. In znova je napadel. Zgodilo se je prejšnji petek na hodniku med petminutnim odmorom po športni vzgoji. Na hodniku naj bi se učenci šestega razreda pogovarjali o Srbiji. Eden od dečkov je v pozdrav dvignil tri prste, pri čemer razprti dvignjeni palec, kazalec in sredinec desne roke simbolizirajo tradicionalni srbski pozdrav, in sic...