Sosed povzročil paniko med stanovalci, policija jih je evakuirala

V četrtek popoldne so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru v bloku na Rakuževi ulici v Ljubljani. Med preiskavo so ugotovili, da je v 7. nadstropju zagorela posoda z razkužilom, ki jo je pogasil eden izmed stanovalcev. Ker je nastala večja količina dima in je bilo v 7. nadstropju vse zadimljeno, se je več stanovalcev nadihalo dima. Policisti PP Ljubljana Šiška so iz zadimljenih stanovanj in vetrolova, kamor so se zatekli, evakuirali šest stanovalcev tega nadstropja. V dogodku ni bil nihče poškodovan.



Gasilci so prezračili prostore, da so se lahko stanovalci vrnili v stanovanja.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, saj obstaja sum, da je neznanec namenoma zažgal posodo z razkužilom in

tako storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

