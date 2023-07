Šokantni prizori iz Ivančne Gorice, vozilo zapeljalo v gostinski lokal (VIDEO)

Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje je ob 15.14 je na ulici Vodotučine v Ivančni Gorici osebno vozilo zapeljalo v gostinski lokal na bencinski črpalki.

Gasilci PGD Stična, Ivančna Gorica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, posuli po razlitih motornih tekočinah ter nudili pomoč pri oskrbi poškodovanih oseb reševalcem NMP Ivančna Gorica in Ljubljana, ki so v nesreči tri poškodovane osebe na kraju oskrbeli in nato v nadaljnjo oskrbo prepeljali v UKC Ljubljana.