Sojenje za umor gozdnega moža: trdita, da so bili policisti nasilni

Medtem ko se je četverica obtoženih, Marjan Brajdič, Mihael Grm, Marjan Grm in Marko Belcl, ki jim očitajo umor 77-letnega Slavka Knaflja, doslej zagovarjala z molkom, sta včeraj zadnja dva spregovorila. Povedala sta le, da so bili policisti med lanskim zaslišanjem do njiju nasilni.

Marjan Grm je svoje trditve podkrepil z izjavo, da je bil deležen več udarcev z glavo ob steno s strani policistov. Obramba je sodišču predlagala, naj z zaslišanjem novih prič preveri trditve obtoženih, sodnica je temu ugodila.

Včeraj so pričali tudi dva policista, zdravnik in medicinska sestra, ki so marca lani prvi prišli na kraj umora.

Obtožnica četverico bremeni umora iz koristoljubja, storjenega v sostorilstvu, češ da so 18. marca lani v popoldanskih urah prišli do Knaflja, ki je živel v gozdu pri Zgornjih Duplicah v okolici Grosupljega, da bi mu vzeli stvari in si jih razdelili, a jih je ta pri dejanju zalotil, nakar so ga hudo fizično poškodovali. Pozneje je zaradi posledic napada umrl.

Grozi jim do 30 let zaporne kazni. FOTO: Marko Feist

Kruti zločin je marca lani šokiral vse, ki so poznali oškodovanca: rekli so mu tudi gozdni človek, saj je zadnjih 15 let živel puščavniško v zavetju gozda pri Polici. Tisoč evrov, kolikor naj bi jih imel privarčevanih za popravilo motorja, ter dva stara mobilna telefona je moral plačati z življenjem. Med obdukcijo so ugotovili, da je imel poleg številnih udarnin in drugih poškodb polomljenih več lobanjskih kosti in reber.

Na začetku marca so iz zdravstvenih razlogov s sojenja začasno izločili postopek zoper Brajdiča. Naslednja obravnava bo prihodnji četrtek.