Sodniki milostni do zbiratelja Jakoba, pri njem našli 150 kosov orožja

Višje sodišče v Kopru je bilo do vodje programa prireditev in športa na Kajakaški zvezi Slovenije in zbiratelja orožja Jakoba Marušiča bolj milostno kot prvostopenjsko. Kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njima je sicer priznal, pritožil pa se je na kazensko sankcijo.

Očitki tožilstva so bili, da je na več naslovih protipravno hranil in prodajal prepovedano strelno, vojaško in eksplozivno orožje ter strelivo, pri čemer ni izpolnjeval pogojev za to, tega ni prijavil ali imel dovoljenj, kar je priznal. Novogoriška okrožna sodnica Andrejka Luznik ga je novembra lani obsodila na leto in šest mesecev zapora, ki ga lahko odsluži s 1090 urami dela v splošno korist v roku dveh let, denarno kazen 2447 evrov ter vrnitev 2370 evrov protizakonito pridobljene premoženjske koristi, zasegli pa so mu tudi orožje in strelivo. Stroškov kazenskega postopka je bil oproščen.

150 kosov orožja so našli pri njem.

A senat višjih sodnikov koprskega sodišča je po junijski pritožbeni seji, ki je potekala pod vodstvom sodnika Aleša Arha, pravnomočno sklenilo drugače. »S svojo sodbo z dne 27. junija 2024 je spremenilo prvostopenjsko sodbo na način, da je obtoženemu namesto zaporne kazni, ki bi se sicer morala izvršiti z delom v splošno korist, izreklo pogojno kazen leta in 6 mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Glede varstvenega nadzorstva, denarne kazni ter varnostnega ukrepa odvzema predmetov (orožja) je razsodilo, da se obtoženemu ne izrečejo. Mu je pa naložilo stroške postopka, ki jih bo moralo odmeriti prvostopenjsko sodišče. Glede preostalega je obe pritožbi zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje,« nam je odgovoril predstavnik novogoriškega okrožnega sodišča Andrej Oblak.

Mednarodna preiskava

Marušič se je v mednarodni preiskavi nezakonitega trgovanja z orožjem, v kateri je sodeloval tudi Europol, znašel po tem, ko so ko so karabinjerji pri Vidmu tedaj 38-letnemu Igorju Colaoneju in 39-letnemu Silviu Casarsi med drugim zaplenili več kalašnikovk, strelivo in ročne bombe balkanskega porekla. Sledila je mednarodna preiskava, po kateri so ovadili 27 ljudi, 16 v Italiji, 11 v Sloveniji in na Hrvaškem.

Še vedno organizira sejme militarij, med njimi največjega v tem delu Evrope v Šempetru pri Novi Gorici.

Marušiču in njegovemu kolegu Draganu Kokotu, zbiratelju ter lastniku vojaškega muzeja, so leta 2015 odvzeli prostost, ker naj bi Italijanoma preprodala orožje. Posle naj bi sklepali tudi na mednarodnem sejmu militarije v Šempetru pri Gorici, ki jih organizira Marušič. Policisti so takrat na območju šestih slovenskih policijskih uprav zasegli več kot 11.000 nabojev, 33 pušk, 31 pištol in revolverjev, 23 avtomatskih pušk, 15 ročnih bomb, 12 mitraljezov, deset minometov, sedem strojnic, sedem minsko eksplozivnih sredstev, tri mine, metalca ročnih bomb, raketomet in več delov drugega orožja. V zapuščeni hiši na Bistriškem pa še več kosov vojaškega orožja.

Zaseženo orožje FOTO: GPU

V preiskavi je sodeloval tudi Europol. FOTO: GPU

Novogoriški kriminalisti so ovadili šest moških zaradi 19 kaznivih dejanj. Ciril Bajer krivde ni priznal in čaka na začetek sojenja, pet jih je trgovino z orožjem priznalo, kaznovani pa so bili s pogojnim zaporom oziroma zaporom, ki ga lahko odslužijo z delom v splošno korist. Med slednjimi je bil tudi Kokot, ki so ga septembra lani pravnomočno obsodili na petmesečno zaporno kazen, kar naj bi odslužil z delom v splošno korist. Od kdaj je Marušič orožje hranil, sodišče ni ugotovilo, so pa na njegovih naslovih, tudi v stanovanju v Ljubljani, Solkanu in Ilirski Bistrici, našli okoli 150 kosov orožja. Vrednost naj bi po Marušičevih besedah znašala med 500 in 5000 evri po kosu. Hranil je tudi veliko količino ostalin iz prve svetovne vojne, v petih primerih je orožje prodal. Junija nam je Marušič povedal, da še organizira sejme militarij, med njimi največjega v tem delu Evrope v Šempetru pri Novi Gorici.