Dve priči sta tokrat prišli na sojenje 45-letnemu Toniju Mitevskemu, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja. Aprila letos je poskušal v prostorih javnih sanitarij v Celju nasproti hotela Evropa naklepno vzeti življenje 42-letnemu Ivanu Lipovšku. S 13-centimetrov dolgim rezilom noža ga je zabodel v spodnji del prsnega koša, trdi tožilstvo. Oškodovanec je utrpel notranje krvavitve, v celjski bolnišnici so ga še isti dan operirali. Obtoženega, ki je od aprila lani v priporu, tokrat na okrožnem sodišču v Celju ni bilo, z njim so vzpostavili povezavo prek videokonference. Piknili so ga Tistega dn...