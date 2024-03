»Če ne bi prišla v sobo in me zbudila, se to nikoli ne bi zgodilo.« S temi besedami je hotel nekdanji inšpektor na Banki Slovenije Žarko Gorenjc pred tremi ljubljanskimi višjimi sodnicami Špelo Koleta, Leo Habjanič in Matejo Lužovec še zadnjič poudariti, da je njegova žena Jasna Gorenjc sama kriva, da jo je umoril. Z dodatnimi dokaznimi predlogi, ki so jih sodnice gladko zavrnile, pa je hotel še dokazati, da ga je žena najprej žalila in poniževala, mu na telefon celo namestila aplikacijo za sledenje, s čimer da mu je kratila ustavno pravico do zasebnosti, ter da je bila Jasna tista, ki je mani...