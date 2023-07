Šobec: na vodnih igralih se je poškodovala oseba, z njo je hudo

Nekaj minut po 14. uri se je na vodnih igralih na Šobčevem bajerju v kampu Šobec težje poškodovala oseba. Gasilci so z manjšim čolnom do poškodovane osebe prepeljali reševalce in reševalno opremo ter poškodovano osebo prepeljali na kopno, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Kot so še navedli, so poškodovano osebo predali v nadaljnjo zdravniško oskrbo.