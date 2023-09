So dilerjem res pomagali kar kriminalisti?! (FOTO)

O nenavadnih okoliščinah zasega do takrat največje količine kokaina v zgodovini samostojne Slovenije se toliko kot zadnje dni ni poročalo niti pred skoraj desetimi leti, ko je bila droga, v prodaji na drobno vredna kakšnih 14 milijonov evrov, zasežena. Javnosti je bila zgodba plasirana v obliki anonimke, kaj od tega, če sploh kaj, drži, pa zdaj ugotavljajo pristojne službe.

Eden odsedel, drugi neznan

Domnevno ozadje zasega je decembra lani policistom Sektorja za notranje preiskave in integriteto, ki so ga v zvezi s tem povabili na uradni razgovor, razkril nekdanji vodja skupine za prepovedano drogo Službe kriminalistične policije koprske policijske uprave Matjaž Hrovatin. Ker ob nedavnem plasiranju anonimnega pisma ni spregledal namigovanj, da je v ozadju anonimke, kar ostro zanika, je za časnik povedal plat zgodbe, ki je tudi v uradnem zaznamku.

26. novembra 2014 sta se na počivališču Povir ustavila dva tovornjakarja slovenskega podjetja, ki sta iz Španije pripeljala malo sadja in veliko kokaina. Tovornjakar Ilija Šormaz iz Srbije je bil na kraju samem pridržan, pozneje priprt, na koprskem sodišču naslednje leto pravnomočno obsojen in je kazen pet let zapora že prestal. Drugi voznik je izginil v precej sumljivih okoliščinah in je še danes neznani storilec.

Nahrbtniki, ki jih je odvrgel neznanec. FOTO: PU Koper

Skupaj so zasegli 48 paketov. FOTO: PU Koper

»Najmanj en voznik drugega tovornega vozila je očitno ob zaznavi izvajanj poostrene kontrole tovornih vozil tega dne na počivališču Povir vozilo očitno zapustil in zbežal neznano kam. Pred tem je očitno iz vozila odvrgel nahrbtnike in torbo s kokainom,« je na novinarski konferenci razlagal takratni vodja koprske kriminalistične policije Dean Jurič. Navzlic izrednemu nadzoru številnih policistov je izpuhtel. In to kljub temu da sta bila tovornjaka last istega podjetja, voznika sta delala za istega delodajalca, zaznambam v potnih nalogih, tahografu, kontaktnim ključem vozila, ki jih je pustil na kraju samem, na njih pa morebiti biološke sledi, dveh mobilnih aparatov ... Območje, s katerega je izginil, pokrivajo videonadzorne kamere bencinskega servisa, a policija javnosti za pomoč pri identifikaciji osebe na osnovi fotografij s posnetkov v desetih letih ni prosila.

Sam grešil?

»Organizatorji skrivanja in pobega kriminalca so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in kriminalisti Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi (GPU), ki so na jutro zasega v komplot potegnili še vodilne koprske kriminaliste,« začenja nekdanji kriminalist Hrovatin, ki je službo izgubil, ker naj bi gojil marihuano, kar ostro zanika, sodnega zaključka pa še ni.

Ilija Šormaz iz Srbije je bil obsojen na pet let zapora. FOTO: Iztok Umer

Droga je potovala tudi v tem tovornjaku. FOTO: PU Koper

Tisti torek naj bi izvedli poostren nadzor vozil, oseb in prtljage na avtocesti A3 na počivališču Povir. V sklopu nadzora naj bi bila vsa vozila z avtoceste z zaporo ceste preusmerjena na počivališče, je novinarjem tedaj dejal Jurič. »Ne drži, na Povir je prišlo ogromno policistov in carinikov, ki so nadzor sicer nameravali izvesti, a niso mogli, ker smo že čakali na zaseg kokaina. Takratni direktor PU Koper Danimir Rebec je odredil umik in čakanje na Policijski postaji Sežana,« pripoveduje in še, da načrtovanega nadzora niso preklicali že prej, saj so koprski kriminalisti za zaseg izvedeli malo pred tem.

»Za prihod droge v Slovenijo so kriminalisti NPU vedeli že štiri dni prej, toliko sta voznika s postanki morala do Slovenije. O tem jih je obvestil (pozneje izginuli) tovornjakar prek svojega brata. Obveščal je tudi, kje vozita, kdaj in na kateri mejni prehod prideta, kar sem slišal. Brat je komuniciral s kriminalistom NPU Marjanom Straškom, ta se je o nadaljnjih korakih posvetoval s kriminalistom Juretom Rusom, takratnim vodjo NPU, in drugimi. Vsi kriminalisti NPU, poleg Straška in Rusa, Urban Zepič, Matjaž Vršič ter drugi, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije na GPU Tomaž Peršolja, Aleksander Vučko, Marjan Fank, celotna struktura uprave kriminalistične policije je vedela, da droga prihaja,« pojasnjuje sogovornik.

»V Kopru ne vemo še nič. Tisto jutro, ko bi prišla v Slovenijo, nas pokličejo, da prihajata tovornjakarja in da ju je treba ustaviti,« pripoveduje. »Na hitro se organiziramo, jaz kot vodja oddelka za prepovedane droge, Damjan Apollonio, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto, Senad Jušić, takratni pomočnik bivšega prvega moža koprskih kriminalistov Juriča, ki ga kritičnega dne ni bilo v službi, vedel pa je vse. Odidemo v Sežano, jaz se na Povirju na kavi dobim z Vršičem in Straškom,« pojasnjuje Hrovatin. »Celo jutro na Povirju pijemo kavo, naša skupina za droge in skupina organizirana za zaustavitev čakamo tovornjakarja. Vršič in Strašek mi na jutro zasega povesta, da sta v navezi z bratom enega od tovornjakarjev, prvega voznika bomo ustavili, drugega voznika bodo odpeljali oni,« pove sogovornik.

14 milijonov evrov bi bila v prodaji na drobno vredna droga.

Iskanje resnice še poteka

»Pride prvi tovornjakar, mi ga ustavimo, drugi voznik pripelje uro za njim, po predhodnem dogovoru s kriminalistom ustavi desno ob robu bencinske črpalke, da ga drugi tovornjakar ne vidi. Vršič in Strašek mu naročita, da iz vozila vzame svoje dokumente, pogodbo in drugo dokumentacijo, kar sem slišal in gledal. Naročeno drogo je vrgel iz vozila na tla, nakar se tovornjakar in njegov brat s kriminalistoma Straškom in Vršičem s kraja dogodka odpeljejo z dvema osebnima voziloma. Drogo v torbah izginulega smo policisti kot po naključju opazili pozneje, opravili ogled, zasegli kokain, napisali kazensko ovadbo zoper pridržanega in neznanega storilca,« sklene Hrovatin.

Vedeli naj bi, da tovornjakarja skrivata prepovedane substance. FOTO: PU Koper

Kdo je vozil drugi kamion, ostaja neznanka. FOTO: PU Koper

Uradna verzija pa, da so »pri pregledu takrat 39-letnega državljana Srbije, ki je vozil tovornjak s priklopnim vozilom registrskega območja Celje in voznikove kabine s službenim psom, ki je intenzivno ovohaval in značilno nakazoval prisotnost vonja po prepovedani drogi, v predelu voznikove kabine, kjer je ležišče, našli dve večji potovalni torbi iz blaga, v katerih je bilo večje število paketov, ovitih v gumijaste embalaže različnih barv«. Po zaključenem pregledu je vodnik službenega psa opravil še pregled širše okolice in na robu parkirnega prostora počivališča opazil tovorno vozilo s celjskimi registrskimi tablicami. Na travnatem robu, v neposredni bližini priklopnika, pa našel črne nahrbtnike in športno torbo. Skupno so zasegli 48 paketov, v njih pa več kot 107 kilogramov kokaina.

GPU na konkretna vprašanja ni odgovorila, ker da notranjevarnostni postopek še poteka. A menda preiskujejo vsaj enega policista, ki naj bi zagrešil kaznivo dejanje opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca. »V zvezi z zasegom mamil na Povirju leta 2014 smo v maju 2023 prejeli ugotovitve policije. Ker je postopek šele v fazi zbiranja dokazov in ugotavljanja okoliščin, pomembnih za odločitev, vam informacij, ki jih želite pridobiti, ne moremo posredovati,« je navedla vodja koprskega državnega tožilstva Barbara Milič Rožman. Preiskavo pa je že končal posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, a je zadeva označena s stopnjo tajnosti interno.