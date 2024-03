Smučarja odpeljal helikopter

Kranjski policisti so včeraj dopoldne obravnavali padec smučarja na smučišču. Na kraju so mu pomoč nudili reševalci na smučišču. S helikopterjem slovenske policije je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 115 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 52:



- šest s področja kriminalitete, od tega trije o tatvinah, eden o poškodovanju tuje stvari;

- 20 s področja prometne varnosti, od tega trije o prometnih nesrečah z lahkimi telesnimi poškodbami in devet o prometni nesreči z materialno škodo;

- 10 s področja javnega reda in miru, od tega trije o kršitvah na javnem kraju in dva o kršitvah v zasebnem prostoru;

- šest o dogodkih.