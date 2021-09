Smrt v Pacugu: reševalci lahko le potrdili smrt

Žal moramo spet poročati o utopitvi. V sredo ob 4.43 so mimoidoči na plaži v Pacugu iz morja izvlekli utopljeno osebo. Oživljali so jo do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so lahko le potrdili smrt. O tem so bile obveščene pristojne službe.



