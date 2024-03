Slovensko zdravstvo žaluje, umrl je primarij Zlatan Turčin

Zlatan Turčin se je rodil 21. januarja 1946. Največ se je ukvarjal z otroki in mladostniki z duševnimi, čustvenimi in vedenjskimi motnjami, veliko pozornosti pa je posvečal tudi družinski terapiji, poroča Večer. Njegov sin Marko je sporočil žalostno novico: v nedeljo, 17. marca, je izgubil očeta. Prim. Zlatan Turčin, dr. med., pediater, nevrolog in pedopsihiater se je poslovil v 78. letu.

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Zagrebu je opravil specializacijo iz pediatrije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Opravil je tudi podiplomski študij iz pedopsihiatrije na Medicinski fakulteti v Ljubljani in na Medicinski fakulteti v Zagrebu ter podiplomski študij iz družinske dinamike. Zaposlen je bil v UKC Maribor.

»Bil je član Foto kluba Maribor in pobudnik za vzpostavitev stalnega razstavišča na pediatriji, ki ga je tudi dolga leta vodil. Bil je tesno povezan z naravo in bil ustanovni član ter dolgoletni predsednik Ribiške sekcije UKCM. Vrsto let sva sodelovala tudi v organizacijskih odborih številnih mariborskih pediatričnih srečanj,« je na Facebooku ob žalostni priložnosti zapisala Anita Kirbiš, ki je s Turčinom sodelovala sprva na otroškem oddelku v Vinarski 6, nato pa na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor. Spomnila je še na eno od njegovih modrosti: »Faušija je največja nagrada za delo.«