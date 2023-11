Slovenski šport zavit v črnino: umrl je človek, ki je dal ogromno smučarskim skokom

Informacijo o njegovi smrti nam je potrdil tudi vodja Nordijskega centra Planica Jelko Gros. Uradnih informacij o tem, kaj se je zgodilo, še ni. Smo pa neuradno izvedeli, da je na območju Planice padel z lestve in na kraju nesreče umrl.

»Kranjskogorski policisti so bili danes okoli 14.15 obveščeni o nesreči na območju Planice. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je moški padel z višine in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policisti so kraj zavarovali, opravljajo ogled in zbirajo obvestila o vzroku in vseh okoliščinah nesreče, ki so predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Obveščena je bila tudi delovna inšpekcija. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so sporočili s Policijske uprave Kranj.