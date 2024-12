Slovenski policisti zasegli večjo količino prepovedanih drog in pridržali več ljudi

Mariborski policisti so po večmesečni kriminalistični preiskavi zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog, med drugim približno 17 kilogramov MDMA v kristalih, 4,5 kilograma konopljinih vršičkov, 10 kilogramov amfetamina in 7000 tablet ecstasyja. Pridržali so tri 23-letne državljane Slovenije in 24-letno tujo državljanko, so sporočili.

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v tem tednu, skupaj s policisti in kriminalisti drugih policijskih enot, izpeljali zaključne aktivnosti v kriminalistični preiskavi s področja prepovedanih drog. V zaključni akciji je sodelovalo okoli 60 policistov in kriminalistov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Na podlagi sodnih odredb so pri štirih osebah in na šestih lokacijah na območju mariborske policijske uprave izvedli osebne preiskave, hišne preiskave zasebnih prostorov ter preiskave osebnih vozil.

Zasegli tudi 64.780 evrov

V akciji so poleg omenjenih prepovedanih drog zasegli tudi približno 2,8 kilograma mefedrona, šest litrov MDMA v tekočini, 2,7 kilograma kokaina, en kilogram hašiša in manjšo količino drugih prepovedanih drog. Prav tako so zasegli 64.780 evrov, za katere sumijo, da so jih pridobili s preprodajo prepovedanih drog. V eni izmed hišnih preiskav so zasegli tudi pištolo z nabojnikom in pripadajočimi naboji.

Osebe so sicer osumljene neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Eden pa je osumljen tudi nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva.

S policije so sporočili še, da so enega od osumljencev že obravnavali zaradi kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog.