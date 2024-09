Slovenski podjetnik preslepil banko: na račun mu je kapnilo 400.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem avgusta podali kazensko ovadbo zoper osumljenca in njegovo gospodarsko združbo zaradi utemeljenega suma, da je storil štiri kazniva dejanja.

Med obsežno kriminalistično preiskavo, v kateri je bilo julija 2023 opravljenih več hišnih preiskav, je bilo z zbiranjem obvestil, analizo zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov ugotovljeno, da je osumljeni kot lastnik in direktor družbe izdelal večje število lažnih računov za storitve, ki jih ni opravil, in so bili naslovljeni na tuje družbe.

Banko je preslepil

Z lažnim prikazovanjem je osumljenec banko preslepil in je odkupila lažno denarno terjatev. Na ta način je njegova gospodarska družba prejela za več kot 700.000 evrov sredstev, do katerih ni bila upravičena.

Osumljeni je s svojimi nezakonitimi dejanji nadaljeval. Prejeta sredstva je vrnil in hkrati ponudil nove odkupe lažnih terjatev. S sklenitvijo zadnje pogodbe o odkupu terjatev sredstev ni vrnil, s čimer je banko oškodoval v višini okoli 400.000 evrov.

Za kaznivo dejanje dejanja Ponareditev ali uničenje poslovnih listin po členu 235 KZ-1 je predpisana kazen zapora do dveh let, medtem ko je za kaznivo dejanje Preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu KZ-1 predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let.