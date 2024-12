Slovenski državljani so se ponoči tepli v Sežani, eden nad 41-letnega Pivčana s kijem za baseball

Danes ob 04.06 je bil dežurni OKC PU Koper obveščen, da se pred enim od gostinskih lokalov v Sežani pretepa večje število oseb. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je bilo v pretepu udeleženih od 15 do 20 oseb, od katerih jih je nekaj s kraja odšlo še pred prihodom policistov. Na kraju so policisti ugotovili identiteto 12 v pretepu udeleženih oseb, starih od 17 do 41 let, vsi so bili slovenski državljani doma iz območje Pivke, Postojne, okolice Sežane in Hrpelj.

Eden nad 41-letnega Pivčana s kijem za baseball

Med pretepom je eden od udeležencev iz avtomobila vzel lesen kij za baseball in z njim 41-letnega Pivčana udaril po glavi, zaradi česar je slednji potreboval oskrbo v bolnišnici.

FOTO: Andranik Hakobyan Getty Images/istockphoto

Policisti nadaljujejo z intenzivnim izvajanjem preiskave.