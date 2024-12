Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada: »Prijetje osumljencev je zahtevalo posebne veščine«

Teden dni po mafijski likvidaciji 42-letnega Bosanca Satka Zovka na ljubljanskem Brdu so bile še včeraj intenzivne kriminalistične aktivnosti. Danes pa je potekala novinarska konferenca, na kateri je bilo govora o kriminalistični preiskavi in prijetju osumljenih oseb zaradi kaznivega dejanja umora.

»Preiskavo smo vodili preiskovalci nacionalnega preiskovalnega urada, sodelovali pa so tudi kriminalisti v upravi kriminalistične policije, policisti specialne enote, kriminalisti in kriminalistični tehniki iz več policijskih uprav ter forenziki nacionalnega forenzičnega laboratorija. Pri preiskavi je pomoč nudila tudi letalska enota policije in urad za informatiko in telekomunikacije. Preiskavo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije,« je v zvezi s preiskavo povedal direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič.

Umorjenega so našli v rdečem audiju. FOTO: Dejan Javornik

Kot je razkril, so kasneje prijeli tri osebe. »Na podlagi ugotovitev ogleda in pridobljenih informacij iz obsežnega zbiranja obvestil ter izvedbe prikritih preiskovalnih ukrepov, smo 5.12., torej šest dni po izvršitvi umora, v Ljubljani prijeli tri osumljene osebe. Prijetje so zaradi nevarnosti osumljencev izvedli policisti specialne enote, ki so uporabili posebna sredstva za vstop in ostala sredstva za pasivizacijo. Prijetje osumljencev je zahtevalo posebne veščine,« je povedal in dodal, da je bilo zoper vse tri osumljene osebe odrejeno policijsko pridržanje.

Tri hišne preiskave na območju Ljubljane

Po besedah Muženiča so v nadaljevanju izvedli tri hišne preiskave na območju Ljubljane, pri katerih je bilo zaseženih več elektronskih naprav, več kot 10 kg heroina, 1 kg kokaina, denar in več kosov različnega kratkocevnega ter dolgocevnega strelnega orožja z dušilci.

»Preiskovalci nacionalnega preiskovalnega urada smo ugotovili, da so osumljeni v Mednarodni hudodelski združbi iz maščevanja in na zahrbten način umorili 42-letnega državljana Bosne in Hercegovine. Kaznivih dejanj so osumljeni člani hudodelske združbe, ki je zelo dobro organizirana in pripravljena z jasno hierarhijo odločanja,« je še povedal.