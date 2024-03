Slovenska in hrvaška policija sta v teh dneh združili moči na meji

Letos je slovenska policija pri nedovoljenem prečkanju naših meja ujela že več kot 7850 državljanov tretjih držav, sporoča slovenska policija. Ker je pri preprečevanju in odkrivanju nedovoljenih migracij nujno povezovanje s sosednjimi državami, so v sodelovanju s hrvaško policijo od minule srede do včeraj izvedli skupni poostreni nadzor državne meje.

Peter Skerbiš, vodja Sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi, je pojasnil, da sta policiji Slovenije in Hrvaške predhodno uskladili operativne načrte, po katerih poteka nadzor, s poudarkom na tistih delih meje, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije. »Tako je poostreni nadzor osredotočen predvsem na območja policijskih uprav Novo mesto, Koper in Ljubljana,« je pojasnil.

V poostrenem nadzoru sta sodelovali tudi obe specializirani enoti za nadzor državne meje, katerih policisti so posebej usposobljeni za odkrivanje čezmejne kriminalitete. »Slovenski policisti na hrvaški strani sodelujejo v obliki mešanih patrulj. Mešane patrulje se izvajajo tudi na slovenski strani, gre za usklajeno delo obeh mejnih policij,« je dodal.

Lani ujeli 557 tihotapcev V letu 2023 je policija obravnavala 479 primerov (242 v letu 2022), v katerih je bilo prijetih 557 tihotapcev ljudi (le devet je bilo slovenskih državljanov) s 3280 nezakonitimi migranti. Za 514 tihotapcev je bil odrejen pripor. V letu 2024 je bilo do 1. marca 121 primerov (27 v istem obdobju lani), v katerih je bilo prijetih 137 tihotapcev ljudi (135 tujcev in dva slovenska državljana) s 757 nezakonitimi migranti.

Prijeli več sto migrantov

In kakšen je bil izplen? Slovenska policija je v času poostrenega nadzora do včeraj popoldne odkrila 127 migrantov, ki so prišli iz Hrvaške. Prednjačijo državljani Sirije, Afganistana, Maroka in Bangladeša. Odkrila je tudi štiri tihotapce migrantov, in sicer dva iz Ukrajine, enega iz Romunije in enega iz Srbije. Hrvaška policija pa je na meji s Slovenijo, kjer delujejo skupne mešane patrulje, v nadzoru odkrila 172 migrantov in tri tihotapce migrantov, na preostalih območjih pa še dodatnih šest tihotapcev. Supaj so torej ujeli 299 migrantov.

»Običajno je sicer več migrantov prijetih na slovenski strani meje, z napotitvijo dodatnih policistov hrvaške policije na mejo s Slovenijo in mešanih patrulj s slovenskimi policisti pa se je učinkovitost dela še povečala, tako da s skupnim delom migrante in tihotapce odkrijemo, še preden ti nedovoljeno vstopijo v Slovenijo,« je še povedal Skerbiš.

Prednjačijo državljani Sirije, Afganistana, Maroka in Bangladeša. FOTO: Jure Eržen

Prepričan je, da s skupnim poostrenim nadzorom, ki se izvaja na obeh straneh meje, tako povečujejo sposobnost odkrivanja nedovoljenih migracij in čezmejne kriminalitete, na kar kažejo tudi operativni rezultati. »V policiji si prizadevamo za povezovanje s sosednjimi državami in širše, saj je skupni pristop nujen pri upravljanju migracij,« je sklenil.