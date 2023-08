Slovenska državna prvakinja je umrla na svoj rojstni dan (FOTO)

Med potapljanjem pri hrvaškem otoku Sušac je umrla Irena Čok, ena najboljših slovenskih potapljačic in podvodnih fotografinj. Tragedija se je zgodila v torek, na njen 46. rojstni dan. Po neuradnih informacijah naj bi umrla po varnostnem dekompresijskem postanku po koncu potopa, vendar bo o vzroku smrti več znanega po obdukciji, ki jo bodo opravili na Hrvaškem.

Na Sušcu, ki leži 23 km zahodno od otoka Lastovo, je preživljala dopust s svojim partnerjem, svetovno priznanim podvodnim fotografom Borutom Furlanom. Pogrešali jo bodo v Glasbeni šoli Koper, kjer je poučevala nauk o glasbi, v črnino je zavito obmejno naselje Plavje pri Škofijah, kjer je živela. Občudovali so jo kot izjemno strokovnjakinjo in žensko z velikim srcem.

Opravila je več kot 3000 potopov po vsem svetu. Foto: Facebook

Irena je bila stara 46 let, potapljala se je od 16. leta. Foto: Facebook

Uspešno je vodila Komisijo za podvodno fotografijo, film in video.

Irena Čok je bila v matičnem Društvu za raziskovanje morja in potapljaške športe Ljubljana (DRM) sprva vodja sekcije za podvodno fotografijo, zadnjih devet let pa predsednica. Ob njeni smrti so zapisali: »Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je zapustila naša dolgoletna predsednica Irena. Potapljanje je bilo njena velika ljubezen, ki jo je širila med svoje kolege in tečajnike. Spominjali se je bomo kot neusahljivega vira energije, predane inštruktorice, izjemne podvodne fotografinje, jamske potapljačice in predvsem prijateljice. Ne samo naše društvo, celotna potapljaška skupnost je izgubila eno najizkušenejših potapljačic v Sloveniji.«

Ob prerani smrti državne prvakinje

Od leta 2013 je bila tudi članica športnopotapljaškega in ribiškega društva Potapljači Luke Koper, kjer je sodelovala predvsem v sekciji za tehnično potapljanje. »Bila je ena najbolj aktivnih potapljačic, kar sem jih poznal. Hobiju je bila predana stoodstotno in naravnana k varnemu potapljanju,« je za Slovenske novice povedal predsednik društva in član predsedstva Slovenske potapljaške zveze (SPZ) Domagoj Ribarič Cerovac. »Za seboj je imela prek 3000 opravljenih potopov po vsem svetu. S svojim pozitivnim odnosom do sveta in krasnimi podvodnimi fotografijami, ki krasijo tudi naše klubske prostore, nam bo ostala v trajnem spominu,« je ob prerani smrti državne prvakinje v podvodnem fotografiranju zapisal Boris Vuga iz koprskega društva.

»Potapljaštvo je z njeno smrtjo zelo veliko izgubilo,« je poudaril predsednik Slovenske potapljaške zveze dr. Mitja Slavinec. Foto: Blaž Samec

Potapljala se je 30 let, prvi tečaj je opravila leta 1993, leta 2005 je postala inštruktorica rekreativnega potapljanja, šest let kasneje pa zaključila tečaje tehničnega potapljanja. S podvodno fotografijo se je ukvarjala 25 let in že približno po dveh letih osvojila mnoge natečaje in tekmovanja. »Mednje sodijo najvišje uvrstitve na mednarodnih natečajih v podvodni fotografiji Vodan (grand prix) in državnih prvenstvih (večkratna državna prvakinja) ter uspešna udeležba na svetovnih prvenstvih v podvodni fotografiji, tako v vlogi asistentke kot fotografinje ali vodje reprezentančne ekipe,« so jo predstavili na spletni strani SPZ, kjer je več let uspešno vodila Komisijo za podvodno fotografijo, film in video.

30 let se je potapljala.

Sodelovala je tudi v žirijah tekmovanj ter natečajev v podvodni fotografiji. Aktivna je bila v sekciji za podvodno fotografijo, pomagala je pri organizaciji fotografskih tekem, kot inštruktorica je bila v sekcijah za izobraževanje pri izvajanju potapljaških tečajev, v sekciji za stažne potope, kjer je slednje pomagala tudi organizirati, ter v potapljaških taborih.

Zadnjih osem let svojega življenja je bila članica Potapljaškega kluba nova sub Kamnik, kjer je sodelovala v sekciji za tehnično potapljanje. »Objavila je veliko člankov in reportaž s podvodnimi fotografijami, sodelovala pri več fotografskih razstavah, tudi pri koledarju slovenske potapljaške zveze,« je ob njeni smrti dejal predsednik SPZ dr. Mitja Slavinec, kjer je bila potapljačica članica nadzornega odbora.« Za naš časnik je povedal, da se je bo »spominjal kot predane potapljačice, odlične podvodne fotografinje, odlične organizatorke podvodnega fotografiranje. Potapljaštvo je z njeno smrtjo zelo veliko izgubilo.«