Slovenijo pretresa zgodba z belim kombijem: zapeljal na pločnik in vabil deklico

Po družbenih omrežjih kroži zapis Slovenke, ki pravi, da je neki moški njeno nečakinjo vabil v bel kombi. Kot sporoča prestrašena Slovenka, se je neljubi dogodek zgodil v ponedeljek, ko se je deklica vračala iz šole. Pred njo naj bi na pločnik zapeljal bel kombi, voznik pa naj bi jo vabil v vozilo. Vse skupaj se je dogajalo 20 metrov od domače hiše, zato naj bi deklica pobegnila domov.

Spustil steklo in jo vabil v avto

Kot so nam pojasnili na murskosoboški policijski upravi, jih je v torek ob 10.30 občanka obvestila, da je otroka na cesti v bližini Murske Sobote v ponedeljek okrog 14. ure neznanec ogovoril in vabil v vozilo.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je omenjenega dne otrok po pločniku potiskal kolo. Malo pred domom otroka naj bi na pločnik zapeljal bel kombi. Neznan moški je iz vozila, skozi spuščeno steklo, s kretnjo roke nakazal, naj pride bliže. Govoril ni ničesar. Otrok je s kraja zbežal.

Policistom v opravljenem razgovoru z otrokom ni uspelo pridobiti dovolj dejstev, ki bi nakazovala na storitev morebitnega kaznivega dejanja ali prekrška oziroma da bi potrdili navedbe iz prijave starša od otroka.

To pa ni prvič, da se policisti srečujejo s tovrstnimi obvestili, a kot poudarja tiskovna predstavnica Suzana Rauš, vedno nemudoma ukrepajo: »Policisti vedno takoj reagiramo, zberemo prve informacije in zadeve spremljamo, predvsem v smeri identifikacije neznancev in ugotavljanja namena.«

Kaj lahko storijo starši?

Staršem pa policisti svetujejo, naj se z otroki pogovarjajo o podobnih situacijah ter naj jih opozorijo, da naj ne vstopajo v tuja vozila, ne prejemajo daril neznanih oseb in naj ne sledijo neznanim osebam ne glede na obljube, da bodo kaj dobil. Kot pravi Rauševa, se morajo otroci naučiti, da se v takšnih primerih ponudbi zoperstavijo z odločnim »ne«. Kot še dodaja, je treba otrokom pojasniti, naj si v takšnih primerih zapomnijo čim več podrobnosti (opis osebe, vozila ipd.), zatem pa takoj stopijo do najbližje odrasle osebe in ji takoj povedo, kaj se je zgodilo, odgovornost odraslih pa je, da otroku prisluhnejo, ga zaščitijo in nemudoma o tem obvestijo policijo na 113.