Slovenec M.K. naj bi tihotapil kokain, priprli so ga Bosanci

Tožilstvo Bosne in Hercegovine je zaradi suma sodelovanja v skupini organiziranega kriminala, ki je tihotapila večjo količino kokaina iz Evropske unije v BiH, vložilo obtožnico proti sedmim osebam, med katerimi je tudi slovenski državljan, ki je že v priporu, so sporočili s tožilstva.

Sedmerica je osumljena, da so od lanskega avgusta do letošnjega aprila kot člani skupine organiziranega kriminala, ki je delovala na območju BiH in Slovenije, večkrat nezakonito tihotapili večje količine kokaina iz tujine v Bosno in Hercegovino z namenom njegove prodaje v BiH.

Mamilo tihotapil v prtljažniku avtomobila

Slovenski državljan M.K., rojen leta 1988, je osumljen tihotapljenja in dostave kilograma kokaina v BiH v prtljažniku svojega avtomobila. Mamila mu je policija zasegla med operacijo Market februarja letos, ko jih je več drugim članom skupine izročil v najetem stanovanju v Banjaluki. Zaseženo mamilo je na nezakonitem trgu vredno 35.000 evrov.

Osumljen je tudi, da je marca letos, potem ko je v Ljubljani prevzel dva kilograma kokaina, slednjega izročil enemu od obtoženih in zanj prejel 18.000 evrov.

V preiskavah na več lokacijah je policija zasegla kilogram kokaina, večjo količino denarja, pištolo, več mobilnih telefonov in dva osebna avtomobila, ki so jih člani skupine uporabljali pri tihotapljenju mamil, še piše na spletni strani tožilstva. Ostali osumljeni so državljani BiH, nekaj pa jih ima dvojno, tudi srbsko državljanstvo.