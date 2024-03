V sveže letno poročilo policije avstrijske Koroške smo se Slovenci uvrstili v rubriki kriminalitete prepovedanih drog: »Zvezna dežela Koroška je zaradi zemljepisnega položaja stranska veja balkanske poti in je tako tranzitna kot končna postaja za mamila, ki jih na Koroško dovažajo iz Slovenije,« so v začetku tega tedna s prstom pokazali čez Karavanke. Drugih držav ne omenjajo. Glavni drogi sta heroin in kokain, zaplenijo tudi konopljo: »Pri tihotapljenju uporabljajo vse mejne prehode,« ugotavljajo tranzitno prakso prek naše severne (oziroma njihove južne) meje. Beljak je glavno križišče Pre...