Slovenca v Komiži ujela policija: »Sumljivo se je vedel. Našli smo vse mogoče stvari ...«

Do prejšnjega petka je pisano ponudbo opiatov ponujal 28-letni Slovenec na otoku Vis. Kajti takrat mu je interventna policija prekrižala načrte in nadaljnji zaslužek.

Policisti so namreč varovali javno zbiranje v Komiži in opazili moškega sumljivega vedenja, ki se je »smehljal« od osebe do osebe, se oziral naokoli, iz žepov jemal pakete ...

To je bil zadosten razlog, da so policisti pristopili do njega in opravili pregled, a se je zapletlo, ker je moški pobegnil. Hitro je stekel po ulicah Komiže, dokler ga policisti niso dohiteli in uporabili prisilna sredstva, ga zvezali in odpeljali v kriminalistično preiskavo.

Kazenska ovadba

Kmalu so ugotovili, da gre za 28-letnega državljana Slovenije, ki je imel pri sebi več vrst mamil, pripravljenih za nadaljnjo preprodajo. Pri njem so našli 28 plastičnih epruvet, plastičnih vrečk, zavojčkov folije in 23 plošč ter tri vrečke s 5,91 grama ketamina, 14 plastičnih epruvet s 27,21 grama ketamina, 15 epruvet z 29,7 grama MDMA, dva folijska zavojčka z 2,16 grama MDMA, stekleno embalažo s 6,54 grama MDMA, 23 tablet ekstazija, tri vrečke s 6,7 grama halucinogenih gob in štiri vrečke z 12,3 grama konoplje.

»Ugotovljen je bil obstoj utemeljenega suma, da je 28-letni slovenski državljan storil kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, ki je bil po zaključeni preiskavi s kazensko ovadbo izročen pripornemu nadzorniku,« je zaključilo državno tožilstvo Splitsko-dalmatinske, poroča Jutranji list.