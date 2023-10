Skrivnost izginotja 43-letnika iz Kranja razrešena: to je sporočila policija

Policisti preklicujejo iskanje pogrešanega 43-letnika iz Kranja, ki so ga iskali več kot 14 dni. Pogrešanega so namreč izsledili in je z njim vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Kot so pojasnili, je pogrešanega v petek našla italijanska policija na območju kraja Otranto v Italiji.

Iskanje pogrešanega je vse od prijave pogrešanja do izsleditve potekalo usklajeno, intenzivno in proaktivno med slovensko in italijansko policijo, so pjasnili.

V primeru pogrešanih oseb policija izvaja vrsto ukrepov

Poleg ukrepov iskanja, ki jih slovenska policija vnese v nacionalno bazo pogrešanih oseb, v Schengenski informacijski sistem in v INTERPOL-ovo bazo pogrešanih – iskanih oseb, slovenska policija neposredno komunicira in si izmenjuje informacije tudi s tujimi uradi INTERPOLA in SIREN preko Nacionalnega biroja INTERPOL-a Ljubljana, Urada SIRENE Slovenija in mreže policijskih atašejev. In tako je bilo tudi v tem primeru, so dodali na PU Kranj.

»Policija je vztrajno preverila vsak najmanjši možni indic, podatke svojcev in informacije občanov. Jih takoj ovrednotila in si jih sproti izmenjavala preko mreže policijskih atašejev in INTERPOL-a,«, so še navedli.