Skokovi bodo morali zimo preživeti v zabojnikih (FOTO)

»Kar se je zgodilo, je bilo zelo nepričakovano. Vedno smo se bali grmenja in tega, da bi v našo hišo, ki je bila delno še lesena, udarila strela. V torek zvečer, ura je bila dvajset minut čez osem, pa je nekaj zaropotalo. Z možem Cvetkom sva mislila, da je domov prišla hči in ne more odpreti vrat, zato sva šla pogledat. Ko sva odprla vrata kurilnice, pa je v naju bruhnil ogenj. V kurilnici je bila peč na drva, ki jih imamo pri hiši dovolj, saj imamo svoj gozd. Vrata peči naj ne bi dovolj zatesnila, zato je iz peči ušla iskra in preskočila na leseni strop ter zanetila požar,« nam je ob obisku v...