Sin pokojnega poslanca in borec proti drogi obtožen dilanja

Naravnost morbidno zdaj izpade pismo, pod katero se je leta 2008 podpisal skoraj še najstnik Mitja Kontič, tedanji predsednik mladega foruma Socialnih demokratov Šaleške doline. Naslovljeno je bilo na takratnega ministra za notranje zadeve Dragutina Mateja. Pisal mu je, da občani policijo že dolgo opozarjajo na potrebo po obsežnejšem preventivnem delovanju policistov v Velenju.

Droga, ki jo je Kontič pripeljal v Banjaluko. FOTO: MNZ Republike srbske

»Premalokrat se sprehodijo skozi mesto in pojavljajo tam, kjer občani opozarjamo, da se preprodaja droga,« je bil eden od stavkov, s katerim je hotel opozoriti na to, da naj bi se v njihovem kraju razpasli preprodajalci mamil. Petnajst let po pisanju ministru je namreč zdaj 35-letni Kontič pristal za zapahi ravno zaradi trgovanja z drogami, zdaj pa so bosanski tožilci proti njemu vložili obtožnico.

Aretirali so ga marca

Mitja je sin zdaj že pokojnega dolgoletnega velenjskega župana in poslanca v državnem zboru Bojana Kontiča. Pred desetletjem so v občilih o Mitji denimo poročali, da je izučeni gostinec, ki mu je Premogovnik Velenje dal v najem Avtokamp Jezero skupaj z lokalom, čeprav naj dotlej gostinskih izkušenj ne bi imel. Po javno dostopnih podatkih je leta 2020 registriral podjetje Prevozi tovora, Mitja Kontič, s. p. Leto dni pozneje je ime podjetja spremenil v Mitkop gradnje, Mitja Kontič, s. p. Registrirano je bilo za cestni tovorni promet. Oktobra lani je bil transakcijski račun podjetja zaprt. In ravno prevozi tovora oziroma cestni tovorni promet so Kontiča pripeljali v pripor. Res naj bi prevažal tovor, vendar prepovedanega, zaradi katerega ga lahko doleti kar precej let zapora.

10 let zapora mu preti.

V Bosni so ga aretirali marca. Kot so poročala tamkajšnja občila, ga policisti v preiskavi tožilstva, ki je potekala pod kodnim imenom Market, povezujejo s tihotapljenjem in dobavo kokaina v to državo. Kontiča so povezovali tudi s tihotapljenjem večjih količin heroina in kokaina na območje Vzhodnega Sarajeva.

Z ministrstva za notranje zadeve Republike Srbske so sporočili, da se je akcija začela v trenutku, ko se je slovenski državljan pripeljal na ozemlje BiH. Pripadniki Uprave za organizirani kriminal so ga v sodelovanju s Policijskimi upravami Doboj in Vzhodno Sarajevo prijeli na območju kantona Sarajevo. »Mitji Kontiču je bila odvzeta prostost zaradi suma storitve organiziranega kriminala, v zvezi s kaznivim dejanjem neupravičenega prometa z mamili,« je pisalo v izjavi za javnost.

Kilogram pripeljal v prtljažniku

Zaradi begosumnosti in hudih očitkov na svoj račun je pristal v preiskovalnem zaporu, zdaj pa so na spletni strani tožilstva BiH objavili novico, da je tožilec posebnega oddelka za organizirani kriminal oziroma za boj proti tihotapcem mamil v zadevi Market vložil obtožnico proti sedmim osebam. Prvoobtoženi je ravno v Slovenj Gradcu rojeni Velenjčan Kontič, poleg njega je v priporu še drugoobtoženi Aleksandar Nikolić, med obtoženimi pa so še Boris Grujić, Slaven Radinković, Jovan Šuman, Igor Zarić in Damjan Tepić. Vsi so državljani BiH, nekateri pa imajo tudi srbsko državljanstvo.

V akciji Market so aretirali sedem ljudi. FOTO: MNZ BIH

»Obtoženim se očita, da so od avgusta 2022 do aprila 2023 kot člani skupine organiziranega kriminala, ki je delovala na območju BiH in Slovenije, v sostorilstvu iz koristoljubnosti večkrat nezakonito tihotapili večje količine kokaina iz tujine v BiH z namenom njegove prodaje v tej državi,« so zapisali na tožilstvu.

V Ljubljani naj bi prevzel dva kilograma kokaina in ga odpeljal v Bosno.

O Kontiču je zapisano, da mu očitajo tihotapljenje in dostavo kilograma kokaina v BiH v prtljažniku svojega avtomobila. Drogo naj bi februarja letos več drugim članom skupine izročil v najetem stanovanju v Banjaluki, potem pa so policisti aretirali Šumana, Radinkovića, Zarića, Tepića in Grujića, na črnem trgu 35.000 evrov vreden kokain so zasegli. Kontič naj bi marca letos, potem ko je v Ljubljani prevzel dva kilograma kokaina, tega izročil Nikoliću in zanj prejel 18.000 evrov. Oba sta bila aretirana na območju Sarajeva v usklajeni akciji policistov kantona Sarajevo in MNZ Republike Srbske. »Med preiskavo je bila zasežena tudi omenjena količina denarja,« še zapišejo na spletni strani bosanskega tožilstva.

V hišnih preiskavah na več lokacijah je sicer policija zasegla kilogram kokaina, večjo količino denarja, pištolo, več mobilnih telefonov in dva osebna avtomobila, ki so jih člani skupine uporabljali pri tihotapljenju mamil. Eno od vozil je imelo vgrajen skrivni prostor, v katerem so prevažali drogo, še piše na spletni strani tožilstva.

Premogovnik Velenje je dal Kontiču pred desetletjem v najem Avtokamp Jezero. FOTO: Tadej Regent

To je obtožnico poslalo v potrditev sodišču BiH, saj šele s potrditvijo obtožnice na sodišču osumljenci tudi uradno postanejo obtoženci. In kakšna kazen preti Mitji Kontiču? Po bosanskem kazenskem zakoniku se tisti, ki se ukvarja s tihotapljenjem drog v Bosno in Hercegovino in jo v tej državi preprodaja, kaznuje z do desetimi leti zapora.