Silovito treščil v drevo, s 27-letnico je hudo

V petek nekaj pred 20.30 so bili policisti PP Krško obveščeni o hudi prometni nesreči v kraju Veniše.

»Ugotovili so, da je 34-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in silovito trčil v drevo. Hudo poškodovanega povzročitelja in hudo poškodovano 27-letno potnico iz njegovega vozila so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je imel 34-letnik v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola,« sporočajo s PU Novo mesto.

Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.