Silovito trčenje na primorki: tovornjak spregledal stoječe okvarjeno vozilo s štirimi potniki

V četrtek ob 15.49 se je na avtocesti A1 pri Senožečah zgodila prometna nesreča. 68-letni državljan Hrvaške, voznik tovornega vozila, je spregledal na skrajno desnem prometnem pasu osebni avtomobil, ki ga je zaradi okvare tam ustavil 26-letnik.

»Tovorno vozilo je avtomobil oplazilo, nato pa prebilo odbojno ograjo in obstalo na brežini. Ob trku so bile v osebnem avtomobilu še tri potnice. Voznik osebnega vozila in 14-letna potnica sta se v nesreči huje poškodovala in bila z reševalnim vozilom odpeljana na zdravljenje v izolsko bolnišnico, drugi udeleženci pa niso bili poškodovani,« poroča PU Koper. Zoper povzročitelja nesreče bo izdan ustrezen ukrep.