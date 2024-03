Še z znižano kaznijo ni zadovoljen

Več kot dve leti od od napada na Dominika Motalna v Poljčanah in številnih sodnih vzponov in padcev je njegov domnevni napadalec Aljaž Verhovnik včeraj stopil pred mariborske višje sodnice. Predlagal jim je, da mu bodisi razveljavijo petletno zaporno kazen za poskus uboja bodisi mu izrečejo nižjo kazen.

»Obtoženi se je za napad opravičil in povedal, da mu na kraj pameti ne pade, da bi še kdaj ponovil kaj podobnega,« je dejal njegov zagovornik Igor Weindorfer. V pritožbi je tako izpostavil domnevno bistveno kršitev določb kazenskega postopka. Tožilstvo naj bi namreč kljub spremenjeni obtožnici (iz poskusa umora v poskus uboja) v nekaterih delih očitke zoper obtoženega celo zaostrilo. Odvetnik je spomnil, da so to, da je to nedopustno, izpostavili že v zaključni besedi, a da se mariborsko okrožno sodišče v sodbi do tega ni opredelilo: »Zato sodba v tem delu ni obrazložena.«

Patricija se je izognila kazenskemu pregonu. FOTO: Aleš Andlovič

Obramba trdi še, da je prvostopenjsko sodišče nepravilno upoštevalo oteževalne okoliščine glede vbodov v vitalne dele telesa, saj da so prizadeti vitalni deli telesa že zajeti v samem znaku kaznivega dejanja poskusa uboja. In da zato tudi ne morejo biti oteževalna okoliščina. Ob vsem tem pa naj bi bilo nepravilno ugotovljeno tudi samo dejansko stanje. Zaključek sodišča, da je Verhovnik Motalnu z odvzetjem mobilnega telefona onemogočil klic na pomoč, je po oceni obrambe nepravilen: »Oškodovanec je imel pri sebi dva mobilna telefona. Lahko bi poklical na pomoč.«

Patricija se je rešila očitkov

Primer sega v 16. januar 2022. Po takratnih prvih poročilih naj bi se Verhovnik in njegova žena Patricija hotela na vsak način znebiti Motalna. In to potem, ko je Verhovnikova menda začela trditi, da ni oče njenega otroka. Začela mu je preprečevati stike z otrokom, zaradi česar je on sprožil postopek za ugotavljanje očetovstva in po sodni poti tudi dokazal, da je otrokov oče.

Verhovnik mu je tako tistega januarskega dne pripravil zasedo pred njegovo hišo, opremljen je bil z nožem, rokavicami in koničastim orodjem. Nekaj pred pol enajsto uro zvečer je opazil Motalna, ko se je s psom vračal domov. V tistem, ko je bil ta obrnjen s hrbtom stran od njega in je božal psa, naj bi se zapodil proti njemu in ga najmanj trikrat zabodel v predel reber, ušesa in vratu. V bolnišnici so ugotovili, da je lažje ranjen.

Verhovnik mu je pripravil zasedo pred njegovo hišo, opremljen z nožem, rokavicami in koničastim orodjem.

Zgodilo se je v Poljčanah. FOTO: Marko Feist

Maja predlani je na sodišču priznal napad na nekdanjega partnerja svoje žene in bil za poskus umora obsojen na sedem let zapora, a je višje sodišče sodbo razveljavilo. Med vnovičnim sojenjem pa se je zgodil preobrat. Tožilstvo je s spremembo obtožnice Verhovnika bremenilo le še poskusa uboja, obtožbe zoper njegovo ženo Patricijo, ki ji je očitalo pomoč pri tem dejanju, pa je umaknilo. In v začetku decembra lani mu je bila na mariborskem okrožnem sodišču izrečena kazen zapora petih let.

Tožilec Tilen Ivič je včeraj pred višjimi sodnicami nasprotoval temu, da bi obtoženemu kazen znižali ali sodbo razveljavili. Prvostopenjsko sodišče je, kot je še poudaril, izreklo spodnjo mejo kazni in navedlo več oteževalnih okoliščin in »ne le to, kar govori obramba«.