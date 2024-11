Dvainpetdesetletni Andrej Jeršič je v svojem življenju doživel bistveno boljše dneve, kot je bil torek sredi oktobra na ljubljanskem okrožnem sodišču. Tam ga je namreč sodnica Polona Kukovec spoznala za krivega davčne zatajitve in ga je za poldrugo leto poslala v zapor. Soobtoženega bosanskega državljana Dejana Delića iz Foče – z Jeršičem ga je povezovala obtožnica, da sta skupaj zatajila za dobrih 91.000 evrov obveznosti do finančne uprave pri uvozu avtomobilov iz Belgije in drugih držav – pa je navkljub zahtevi tožilke Tanje Ahčan za leto in pol pogojnega zapora oprostila. Soobtoženi Dejan...