Sara izkrvavela na kavču

Pet let in pol po tistem, ko je v domači dnevni sobi v družinski hiši na Pernovem pri Žalcu zaradi strelne rane v prsni koš izkrvavela 24-letna Sara Veber, je na zatožno klop sedel njen domnevni krvnik, danes 32-letni Sebastien Abramov, takrat še Sebastijan Colarič. Marca 2015 se je zdelo, tudi njena mama in oče Nada in Rudi Veber sta bila o tem nekaj časa trdno prepričana, da se je Abramovu med rokovanjem s polavtomatsko puško ta sprožila po nesreči. Takrat je imel tudi dovoljenje za orožje, med preiskavo so našli precej kosov, saj se je udeleževal tudi športnih strelskih tekmovanj. Kot so ob...