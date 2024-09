Saj ni res, pa je: med otroškim nogometnim turnirjem so se stepli

Mariborski operativno komunikacijski center je bil v soboto okrog 19.15 ure, obveščen o pretepu gledalcev nogometnega turnirja, ki se je odvijal na območju Policijske postaje Rače.

Policisti so na kraju z zbiranimi obvestili ugotovili, da je med spremljanjem otroškega turnirja v nogometu prišlo do verbalnega spora med gledalci, ki se je nato prelevil v fizični obračun, podkrepljen tudi z grožnjami. Na kraju so policisti zbrali obvestila ter 38-letni, 48-letni in 56-letni osebi izdali plačilni nalog, zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru. Prav tako policisti zbirajo obvestila o naznanjenem kaznivem dejanju groženj in bodo po vseh zbranih obvestilih obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.