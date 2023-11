S kijem za baseball jo je večkrat udaril, dobil je 13 let zapora

Mariborsko višje sodišče je ugodilo pritožbi tožilstva in spremenilo sodbo tamkajšnjega okrožnega sodišča, ki je Šočrija Mehmetija zaradi poskusa uboja nekdanje partnerice obsodilo na sedem let in pet mesecev zapora. Tožilstvo je namreč terjalo obsodbo za poskus umora, višje sodnice so temu pritrdile in Mehmetiju kazen zvišale na 13 let zapora.

Začasni vodja mariborskega tožilstva Tilen Ivič je povedal, da je sodišče sodbo spremenilo tako, da je sledilo predlogu državne tožilke po spremembi kvalifikacije očitanega kaznivega dejanja, tako da je obsojenca obsodilo za kaznivo dejanje poskusa umora. Ob tem je ugotovilo, da so priporni razlogi pri obsojencu še vedno podani.

47-letni Mehmeti Šočri je s kijem napadel 34-letnico FOTO: Aleš Andlovič

Do kaznivega dejanja je prišlo 28. aprila lani, ko je Mehmeti nekdanjo partnerico napadel pri stanovanjskem bloku ob Betnavskem gozdu v Mariboru, medtem ko je ta v bližini svojega doma sprehajala psa. S kijem za baseball jo je večkrat udaril, odnehal je šele, ko je pritekel moški, ki je slišal vpitje in pasji lajež.

13 let zapora

Po njegovih besedah je višje sodišče ugotovilo, da v predmetni zadevi ni šlo zgolj za poskus odvzema življenja, kot je to zaključilo sodišče prve stopnje, temveč je šlo za dobro pripravljen, brezčuten in hkrati brutalen napad obdolženca, torej za poskus umora oškodovanke, pri čemer je dokončanje začetega kaznivega dejanja preprečilo srečno naključje, in sicer ravnanje mimoidočega občana, ki je slišal neznosno kričanje oškodovanke.

»Takšno stališče je državna tožilka zastopala ves čas, zato smo zadovoljni, da je višje sodišče temu tudi sledilo in ustrezno poseglo v očitek dejanja,« je še dodal Ivič. Tožilka Tadeja Majcen je že od okrožnega sodišča sicer pričakovala izrek 13 let zapora.

Sodni senat okrožnega sodišča pod vodstvom sodnice Maše Blažeka je v junijski sodbi sicer Mehmetiju naložil tudi varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, njegovo potrebnost pa bo sodišče preverjalo vsakih šest mesecev. Če to ne bo več potrebno, bo moral preostanek kazni preživeti za zapahi.

Izvedenec psihiatrije

Hkrati z ugoditvijo pritožbi tožilstva je višje sodišče zavrnilo pritožbo obrambe, ki je sodišču na prvi stopnji očita, da ni dovolj raziskalo duševnega stanja obtoženega. Ves čas so namreč skušali dokazati, da naj bi obdolženi imel psihične težave, ki naj bi bile posledica hude poškodbe glave iz leta 2007, zaradi njih pa se je zdravil že leta 2010, a je pozneje opustil uživanje zdravil.

Izvedenec psihiatrije Mladen Vrabič je sicer že v sodni reiskavi zatrdil, da je bil Mehmeti v času dejanja neprišteven, zaradi česar je tožilka zoper njega namesto obtožnice najprej vložila predlog za izrek varnostnega ukrepa. A se nato izvedenca Peter Pregelj in Vesna Švab z njim nista strinjala, zato je tožilstvo znova vložilo obtožnico za poskus umora.

Obramba je prepričana, da so bile Mehmetiju s tem kršene pravice, saj se zoper pozneje ponovno vloženo obtožnico sploh ni imel možnosti izreči, a je, so potrdili na mariborskem sodišču, sodba zdaj postala pravnomočna.

