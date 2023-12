Rop v središču Ljubljane: neverjetno, kaj je zahteval od mimoidočih

Policisti so na kraju ropa ugotovili, da je neznani storilec pristopil do dveh oškodovancev, jima zagrozil in želel njuna oblačila. Eden izmed oškodovancev mu je izročil svojo bundo, storilec pa je nato s kraja zbežal.

Nepridiprav je star okoli 15 let in visok 180 cm. Oblečen je bil v črna oblačila, na obrazu je imel črno masko.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.