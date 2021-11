Romun skakal po primorki

V soboto okrog osmih zvečer se je hujša nesreča zgodila na avtocesti od Kopra proti Ljubljani, udeleženih je bilo šest vozil.



Kot poročajo s koprske policijske uprave, je 39-letni državljan Romunije peljal kombi od Razdrtega proti Postojni. V vozilu je bil še 34-letni Romun, ki pa je že med vožnjo iz Italije skakal po kombiju in odpiral vrata, zato je voznik ustavil na odstavnem pasu. Takrat je 34-letnik izstopil skozi zadnja vrata kombija ter začel skakati po avtocesti. V tem je pripeljala 24-letna voznica osebnega avtomobila in močno zavrla, da ga ne bi povozila.



Za njo je pripeljal 45-letni voznik, ki je prav tako močno zaviral in se umikal pešcu, nato pa trčil v vozilo 24-letnice pred sabo. V enakem sosledju so trčili še trije vozniki osebnih avtomobilov. Državljanu Romunije je bila odvzeta prostost in odrejena hospitalizacija, pojasnjujejo na PU Koper.Nesreči, ki se je zgodila v nedeljo na Gorenjskem, pa je botroval alkohol. Tržiški policisti so v večernih urah namreč obravnavali nesrečo voznika z 1,30 mg/l alkohola. Okoliščine kažejo, da jo je povzročil zaradi kombinacije alkohola in prehitre vožnje. Vozniškega dovoljenja nima. Z avtomobilom se je prevrnil na streho. Potnico so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci. Za voznika je bil odrejen še strokovni pregled. Postopek proti njemu še poteka.»Gre za absurdno vrednost alkohola in na drugi strani tudi za nerazumno dejanje potnika, da se sploh želi peljati s takim voznikom. Ogrožena sta oba, običajno potnik celo bolj kot voznik. Izkušnje namreč kažejo, da so pri nesrečah posledice za voznika pod vplivom alkohola velikokrat blažje, za potnika pa težje. Ne pristanite na tako vožnjo, pijani pa si tudi zagotovite drug prevoz,« opozarjajo na kranjski policijski upravi.