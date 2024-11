Brežičan Roman Stunković je v Sloveniji gosto popisan kazenski list, a najbolj je zaslovel s kaznivim dejanjem na sosednjem Hrvaškem pred sedmimi leti, kjer se ga je oprijel vzdevek Ropar z vrtnico. Hrvatje so mu hoteli soditi in nas zaprosili za njegovo izročitev, a je slovensko sodstvo sosedom sporočilo, da naj kar malce počakajo, saj mora najprej odplačati za grehe v domovini. Predlani so ga tako v Zagrebu v odsotnosti obsodili na sedem let zapora in pol. In 46-letnik je očitno slovenske grehe odplačal, saj so ga sredi letošnjega septembra odpeljali v hrvaško kaznilnico Remetinec, kjer je ...