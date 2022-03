Razvejavili sodbo v odmevnem primeru prostitucije v Ljubljani

Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbi državnega tožilca Mitje Kozoleta ter razveljavilo sodbo v medijsko odmevni zadevi, v kateri je senat sodišča novembra 2020 oprostil obdolženega Hajzerja Muzliukaja, ki so mu očitali za kaznivo dejanje zlorabe prostitucije. Tožilstvo je obtoženega bremenilo, da je bil zvodnik ljubljanske prostitutke, ki mu je v zameno za zaščito morala vsak dan izročiti 400 evrov.

»Sodni senat pod predsedovanjem okrožnega sodnika Srečka Škerbca je v obrazložitvi oprostilne sodbe med drugim dejal, da obdolženemu oprostilna sodba ni bila izrečena zato, ker očitanega kaznivega dejanja ne bi storil, temveč zato, ker je tožilec slabo sestavil obtožnico in ni opisal vseh zakonskih znakov kaznivega dejanja. Državni tožilec Mitja Kozole je na oprostilno sodbo dne 4.1.2021 vložil pritožbo in z njo v celoti uspel. S sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, s katerim je ugodilo pritožbama državnega tožilca in pooblaščenca oškodovanke, je sodišče izpodbijano sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno sojenje,« so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva.

Zapisali so še, da tožilec torej ni ravnal nestrokovno, malomarno in nezakonito, kot mu je bilo javno očitano tudi v medijskem epilogu.

Zadeva je bila v času sojenja deležna velike pozornosti javnosti predvsem zaradi tragične usode mlade ženske, ki je po številnih letih grobih zlorab in posledic surovega ravnanja, zaščito poiskala v društvu Ključ, centru za boj proti trgovini z ljudmi. Kot smo v Slovenskih novicah že pisali, je obtoženi žensko od neznanega datuma leta 2015 pa do 3. decembra 2018 silil v prostitucijo, jo nadziral in od nje zahteval celo 400 evrov na dan. Vsak dan naj bi morala samo za stroške varovanja spolno zadovoljiti osem strank (polurna postavka je bila 50 evrov), nato pa obdelati še dodatne za svoje golo preživetje.