Razneslo mu je pečico (FOTO)

Precej neobičajna nesreča se je zgodila v Dolini pri Lendavi. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je namreč v Glavni ulici eksplodirala pločevinka s purpeno v kuhinjski pečici. Gasilci PGD Dolina in PGD Lendava so pogasili ogenj, podprli zid, zaprli odprtine od oken, počistili okolico in zavarovali kraj dogodka. Objekt več ni primeren za bivanje. Reševalci NMP ZD Lendava pa so oskrbeli poškodovanca, ki se je opekel.

Gasilci PGD Dolina in PGD Lendava so pogasili ogenj. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Kot smo na kraju nesreče neuradno izvedeli, je možakar, 66-letni M. D., ki se je pred leti iz osrednje Slovenije priselil v Dolino pri Lendavi, želel segreti poliuretansko peno in jo je dal v prižgano pečico. Pločevinko poliuretanske pene je razneslo in opeklo moškega, ki je bil v tem trenutku v istem prostoru, ter porušilo pregradno steno in dimnik v hiši.

Opeklo je moškega ter porušilo pregradno steno in dimnik v hiši.

Z Operativno-komunikacijskega centra PU Murska Sobota so včeraj potrdili, da je eksplodiralo med segrevanjem doze s poliuretansko peno v stanovanjskem objektu, da je ena oseba pri tem utrpela telesne poškodbe in bila odpeljana v bolnišnico. Dodali so, da je nastalo za 10.000 evrov škode.