Psihologinja Marijana Kastelic je delala na oddelku za preprečevanje nasilja v družini na centru za socialno delo v Kopru, zdaj pa je obsojena nasilnica. Oktobra 2022 so jo zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe aprila 2021 kaznovali s plačilom 300 evrov in 2500 evrov odškodnine; 48-letni partnerici svojega nekdanjega moža je namreč pred večstanovanjsko hišo v Sežani opraskala obraz, vrat in prsni koš ter ji povzročila odrgnine. A to še ni vse. Februarja 2021 je lastnemu otroku z udarcem po obrazu presekala ustnico. Za to so jo 14. decembra lani kaznovali z zaporom dveh mesecev s preizkusn...