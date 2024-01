Prometni nesreči na Zaplani, poškodovanih šest Sircev

V prometni nesreči na Zaplani, o kateri so bili policisti obveščeni v petek okoli 1. ure, je bilo lažje poškodovanih šest državljanov Sirije. Vozniku, državljanu Romunije, so policisti izdali plačilni nalog zaradi povzročitve prometne nesreče, zaradi suma storitve kaznivega dejanja pa so ga tudi pridržali.

Po strmi brežini navzdol

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, je državljan Romunije vozil vozilo madžarskih registrskih označb. Na spolzki cesti je zapeljal izven vozišča in po strmi brežini navzdol, kjer je obstal. Pri tem je v vozilu prevažal tudi šest državljanov Sirije, ki so se lažje poškodovali.

Policisti so državljanu Romunije za povzročitev prometne nesreče izdali plačilni nalog, zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države pa so mu odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Postopki s tujci še potekajo.

Še en primer prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države

Medtem policisti PU Ljubljana obravnavajo še en primer prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. V soboto okoli 18.30 so na območju Logatca ustavili osebno vozilo, ki ga je vozila državljanka Nizozemske, in ugotovili, da je v njem prevažala tri državljane Sirije in Palestine.

Odvzeli so ji prostost in tudi njo bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci tudi v tem primeru še potekajo, so danes še navedli na PU Ljubljana.