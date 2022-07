»Obtoženemu se nikoli ni očitalo nestrokovnega dela ali da uporaba medicinskih pripomočkov ne bi bila v korist pacientov,« je januarja letos ob koncu sojenja priznanemu ortopedu iz Splošne bolnišnice Novo mesto Gregorju Kavčiču poudaril tožilec Iztok Krumpak, ampak, kot je nadaljeval, da je položaj vodilnega strokovnjaka na področju ortopedije prek zahtevanja in prejemanja podkupnin izkoristil v svojo korist. Tri leta zapora je tričlanski senat, ki mu je predsedovala sodnica Dejana Fekonja, januarja letos dosodil Kavčiču. FOTO: Dejan Javornik In sicer tako, da je kot kirurg in k...