Pripore polnijo s tatovi

Na območju Policijske uprave Ljubljana deluje posebna delovna skupina policistov, ki se posebej ukvarja s preprečevanjem in preiskovanjem t. i. ulične kriminalitete, ki v veliki meri vpliva na občutek varnosti ljudi.

»Naše intenzivno delo na terenu v poletnih mesecih, kakovostno opravljeni ogledi krajev kaznivih dejanj in preiskave sledi, temeljite kriminalistične preiskave kaznivih dejanj, sodelovanje med enotami in tudi sodelovanje z občani ter lokalnimi skupnostmi se odražajo v dobri preiskanosti kaznivih dejanj. Ta na območju PU Ljubljana znaša več kot 40 odstotkov,« pojasnjuje tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic. V juliju, avgustu in prvih dneh septembra so obravnavali več kot 3300 kaznivih dejanj zoper premoženje, nekaj manj kot tretjina jih je že preiskanih.

Povratniki

Tomaževic je izpostavil nekaj primerov, kjer so bili storilci večinoma povratniki, in sicer gre za 24 osumljencev, ki imajo na vesti 128 različnih kaznivih dejan. Vsi so v priporu. Tako sta na primer tatova vlomila v prostore verske skupnosti v centru ter ukradla zlatnino, kasneje pa so ju zalotili pri poskus vloma v lekarno za Bežigradom. Prijeli so tudi osumljenca, ki je avgusta petkrat vlomil v prodajalno, enkrat zagrešil drzno tatvino, na vesti pa ima tudi rop.

Med prijetimi sta se znašla tudi 42-letnik, ki je nakradel za kar 42.000 evrov koles in električnih koles, in 41-letnik, ki ima na vesti kar 79 tatvin goriva, 5 kaznivih dejanj prikrivanja in zatajitev. Prejšnji teden je bilo v centru mesta več vlomov v stanovanja, od koder so kradli zlatnino ali denar. Prijeli so tri ženske in mladoletno osebe, vsi so državljani Hrvaške.

V zadnjem času je veliko govora tudi o varnostni problematiki na območju Kočevja, Ribnice in Grosupljega. Policisti ocenjujejo, da se tam že kažejo sadovi dobrega policijskega dela. Tako so prijeli osumljenca, ki je z nožem ropal v Grosupljem, pa tatinski par, ki je po domovih zamotil oškodovance in jih okradel, roparja trgovine v Kočevju, preiskali so tudi več drugih tatvin ter vlomov.

»Vsekakor pa to ni edino delo, ki ga policisti vsak dan opravljamo pri preprečevanju kriminalitete, zagotavljanju javne varnosti ter zagotavljanju občutka varnosti občanom. Ne samo na območju Kočevja, tudi drugod vsak dan opravljamo naloge za zagotavljanje varnosti tako na področju javnega reda, varnosti cestnega prometa ter drugih področjih dela policije v skrbi za zagotavljanje varnosti vsem in za zaščito človeških življenj,« zagotavljajo policisti.