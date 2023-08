Pripeljal se je za njo in ji iz rok skušal strgati torbico, oba sta se poškodovala

V nedeljo zvečer okoli 23.30 je na Poljanski cesti v Ljubljani prišlo do poskusa tatvine. Po do sedaj zbranih obvestilih policistov je neznani storilec na kolesu pripeljal za oškodovanko in ji z rok skušal strgati torbico, zaradi česar je oškodovanka padla po tleh. Enako je s kolesa padel tudi osumljenec. Ne da bi kaj odtujil, je nato zbežal s kraja.

V dogodku je bila oškodovanka, tuja državljanka, lažje telesno poškodovana.

Opis osumljenca: moški svetle polti, črnih kratkih las, oblečen v bele hlače in temno kratko majico. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka ter aktivnostmi za izsleditev osumljenca.