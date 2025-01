Prijeli storilca, ki je vlomil v zidanico, ukradel tri večje posode z vinom

5. 1. dopoldne so bili na PU Novo mesto obveščeni o vlomu v gostinski lokal na območju Sevnice. Policisti PP Sevnica so se nemudoma odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev vlomilcev, ki so odtujili mobilni telefon in denar. Na območju železniške postaje so izsledili in prijeli štiri osumljence vloma in jim odvzeli prostost. Ugotovili so identiteto dveh mladoletnikov z območja Ponikev, 20-letnika iz Brezja in 22-letnika iz Brezine.

V Velikih Vodenicah na območju Krškega je med 4. 1. in 5. 1. nekdo vlomil v tri zidanice in odtujil kotel za žganjekuho, zložljive mize, televizijski sprejemnik, električni žar in pekač, dva prenosna računalnika in nakit. Policisti so opravili oglede krajev kaznivih dejanj, zavarovali so najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilcev.

Med preiskavo so ugotovili, da so isti osumljenci pred tem vlomili še v gostinski lokal v Brežicah, kjer so odtujili tri mobilne telefone, darilne bone in pijačo. Ukradene predmete so jim zasegli in o ravnanju mladoletnikov obvestili starše. Zoper 22-letnika in 20-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, o dejanju mladoletnih storilcev pa bodo obvestili pristojni center za socialno delo.

Prijeli storilca, ki je vlomil v zidanico

Na območju Dobličke Gore je 2. 1. nekdo vlomil v zidanico in odtujil tri večje kovinske posode z vinom in drobilnik lesa. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, zavarovali najdene sledi in izvajali številne aktivnosti za izsleditev storilcev. Na podlagi ugotovitev so izsledili 49-letnega osumljenca iz Lokev. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili oškodovanki. Zoper 49-letnika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.