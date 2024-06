Prijavili streljanja v Gazicah, na poti na kraj policisti ustavili sumljivo vozilo

V nedeljo, nekaj pred polnočjo, so se brežiški policisti odzvali na prijavo streljanja v Gazicah.

»Na poti na kraj so v Cerkljah ob Krki ustavili sumljivo vozilo. Med postopkom je iz vozila brez dovoljenja policista izstopil 23-letni sopotnik, vidno opit, in pričel žaliti policiste. Napisali so mu dva plačilna naloga zaradi kršitve pravil cestnega prometa in nedostojnega vedenja do policista. Med postopkom naj bi policistom tudi grozil, o incidentu javnosti sporoča Robert Perc s PU Novo mesto.

Okoliščine kršitve in postopka še preverjajo, prav tako prijavo streljanja.