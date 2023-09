Priče dogodka tragične nesreče v Škofji Loki: »Otrok je majhen, priletel je, videl ga ni«

Kot smo že poročali, se je v torek ob 14.09 v naselju Puštal v občini Škofja Loka zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 6-letni potnik. 49-letni voznik avtobusa je ustavil vozilo na postajališču ter pri ponovnem vključevanju v promet trčil v šestletnika in ga povozil. Z Generalne policijske uprave so sporočili, da je bil otrok tako hudo telesno poškodovan, da je na kraju nesreče umrl.

Šolarja naj bi pred speljevanjem spregledal

Medtem ko policija zbira obvestila o okoliščinah nesreče, pa na dan prihajajo nove podrobnosti. Po pričevanju ljudi naj bi otroka v okolici postaje čakala mama, poroča 24ur. Pogovarjali so se tudi z Nenadom Dakićem iz Sindikata voznikov avtobusov Slovenije, ki je govoril z voznikom, ki naj bi šolarja pri speljevanju spregledal.

»Šofer je gledal na ogledalo, gledal je, da je vse okej, zaprl je vrata. Otrok je majhen, priletel je, videl ga ni. In potem ga je vlekel ene sedem oziroma osem metrov, sploh ni vedel, da je otroka povozil,« je povedal Dakić in dodal, da bi se morali o odgovornosti vprašati tudi pri prevozniku Arrive, saj da so vozniki preobremenjeni, še piše 24ur. Z Arrive so sporočili, da nesrečo globoko obžalujejo.

Po tragediji se je oglasil tudi škofjeloški župan Tine Radinja, ki je svojcem v nesreči umrlega prvošolčka izrekel globoko sožalje. »Ko ugasne otroško življenje, tako zelo neopisljivo boli. Življenje se ustavi. Čas je samo za sočutje in sožalje bližnjim,« je župan zapisal na facebooku in dodal, da so vsem vpletenim ponudili psihološko pomoč.

