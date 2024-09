Priča vseskozi upala, da bo malček zadihal

Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje Tei K. in njenemu partnerju Tilnu Novaku, ki jima obtožnica očita, da sta v sostorilstvu zagrešila štiri kazniva dejanja. Najhujši je očitek, da sta kriva povzročitve smrti še ne dveletnega sina obtožene, ki sta ga 20. junija lani najverjetneje pozabila v avtu, ki je bil parkiran na soncu pred hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu. Nesrečni otrok je doživel hipertermijo oziroma toplotni šok in umrl. Obtožnica jima očita tudi, da nista ustrezno skrbela za otrokovo higieno, zdravo rast in razvoj ter vpričo njega uživala prepovedane droge in alkohol. Še več, n...