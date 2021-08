Priča potrdila: Ortoped in lekarnarka sta dobivala podkupnino

Kdo je dajal predloge za podkupnine?

V nadaljevanju sojenja zdravnikom in predstavnikom dobaviteljev zaradi domnevne korupcije v zdravstvu je pričala glavna priča, nekdanja lastnica in direktorica podjetja Emporio Medical. Kot poroča Večer, je potrdila dajanje podkupnin zdravnikom in lekarnarjem.»Spomnim se, da so postajali pritiski teh ljudi, zdravnikov in lekarnarjev, ki so hoteli denarne nagrade ali različna izobraževanja in drugo, v nekem trenutku prehudi. Za to, da so naročali medicinske pripomočke, ki jih je uvažalo naše podjetje, so pač hoteli neko povračilo,« je preko videokonference iz New Yorka pričala Jurkovičeva.Na vprašanje sodnice, ali sta obtožena vodja lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltrain ortoped v novomeški bolnišniciod nje ali predstavnikov Emporia Medical prejemala podkupnino, je odgovorila, da je Faganelijeva po njenem vedenju prejemala podkupnino, sicer nikoli od nje, vendar je bila z vsem seznanjena. Dejala je tudi, da je tudi kirurg Kavčič nekajkrat prejel podkupnino.Na tožilčevo vprašanje, kdo je dajal predloge za podkupnine, zdravnik in lekarnarka ali so te pobude prihajale iz Emporia Medical, je dejala, da se sama nikoli z nikomer ni direktno pogovarjala o dajanju podkupnin, kljub temu, da je bila o tem obveščena, poroča Večer.Kot še povzema STA, se je priča po približno dveh urah pričanja začela zapletati v izjavah. Čeprav je na začetku pričanja dejala, da Kavčiču ali Faganelijevi nikoli ni sama dajala podkupnine, je kasneje dejala, da je Faganelijevi, ko Šturmove ni bilo več v podjetju, dvakrat sama nesla podkupnino v gotovini, od tega je enkrat opisala podkupnino kot 2000 evrov v kuverti drugega primera pa se ne spomni. Med zadnjo izjavo je Faganelijeva odkimavala.